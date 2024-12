Justcalcio.com - L’Arsenal punta a 100 milioni di euro per la stella inglese per completare la prima linea: rapporto

Sitosta cercando di rafforzare il proprio attacco con un’altra superstar in.I Gunners hanno segnato gratuitamente negli ultimi tempi, colpendo il West Ham United per cinque, pochi giorni dopo aver fatto lo stesso con lo Sporting. Ma nonostante i gol segnati, la squadra di Mikel Arteta sembra non riuscire a sfuggire alla questione di aggiungere potenza di fuoco alla propria squadra.Il fatto che entrambe le vittorie con cinque gol contengano cinque marcatori diversi dimostra che Arteta ha accolto con favore i gol da tutto il campo – e potrebbe cercare di aggiungere un’altra ala alla sua squadra per dare il suo contributo.cerca un prodigio da 100diper i rinforziSaka, Martinelli e Havertz rappresentano i primi tre attaccanti del(Credito immagine: Stuart MacFarlane/Arsenal FC tramite Getty Images)ha sei attaccanti senior nel club: Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Martinelli – che rappresentano ladiscelta del club – con Leandro Trossard, Gabriel Jesus e Raheem Sterling in prestito come rinforzi.