Il polo Diagram-Agritech si espande nel Sud | incontri formativi con gli studenti della Federico II

Sostenere l’innovazione, la ricerca e la formazione nel settore, sviluppando soluzioni tecnologiche per aiutare le aziende agricole e tutta la filiera agroalimentare ad affrontare la transizione ecologica. Con questa visione, il primoitaliano e tra i principali operatori in Europa, rafforza la partnership con, Centro Nazionale di ricerca per le tecnologie dell’agricoltura.Il Centroè nato con l’obiettivo di mettere a sistema le migliori competenze scientifiche per rendere l’industria agroalimentare italiana più competitiva e sostenibile, in grado cioè di affrontare i cambiamenti climatici, ridurre l’impatto ambientale nel campo dell’agrifood, garantendo la sicurezza, la tracciabilità e la tipicità delle filiere. Il Centro Nazionale raggruppa cinquantuno partner, tra cui ventotto università, promuovendo la transizione ecologica e digitale e la formazione dei giovani per creare le conoscenze necessarie in questo ambito strategico, arrivando ad oggi a 2000 ricercatori.