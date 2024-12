Ilgiorno.it - Il Gp di F1 miglior evento dell’anno con l’Amerigo Vespucci e il G7

L’ultimo Gran premio d’Italia di Formula 1 a Monza sul podio deii eventi per complessità organizzativa, insieme al tour mondiale del, la nave scuola della Marina Militare, e al G7. A decretarlo - poche ore dopo la firma del rinnovo del contratto che garantisce a Monza un posto nel Mondiale di F1 fino al 2031 - il Bea Italia Festival 2024,che premia lei manifestazioni. In particolare sono state apprezzate le attività in Fanzone come il Driver Engagement, ovvero l’incontro dei piloti di F1 con i propri fan, lo show in griglia con l’Inno di Mameli interpretato dal maestro Andrea Meli e il flautista Andrea Griminelli accompagnati dalla Banda della Guardia di Finanza e da danzatori con imponenti bandiere tricolori. Infine l’intrattenimento musicale con i Meduza.