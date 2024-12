Inter-news.it - Highlights Serie A | Torino-Napoli 0-1: a Conte basta McTominay

, match valido per la quattordicesima giornata diA e terminato sul punteggio di 0-1. Di seguito gol edella sfida giocata allo Stadio Olimpico Grande.DI MISURA – Ilcontinua a vincere, lo ha fatto anche di misura in casa delcon la rete di Scott. La partita è stata equilibrata, ma ha visto i partenopei mantenere un maggiore controllo. L’azione decisiva è arrivata al 61° minuto, con un assist preciso di Khvicha Kvaratskhelia che ha trovatopronto a segnare, battendo Milinkovic-Savic con un tiro ben piazzato. Ilha cercato di rispondere con occasioni importanti, come un colpo di testa di Adams e una chance sprecata da Coco nel finale. La solidità difensiva del, guidata da un Meret attento, ha permesso alla squadra di Antoniodi conservare il vantaggio.