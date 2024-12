Sport.quotidiano.net - Follonica Gavorrano giù. L’ex Boccardi non perdona

Leggi su Sport.quotidiano.net

Niente da fare per il, il Siena espugna il Malservisi-Matteini con un gol al quarto d’ora della ripresa ad opera di. Minerari che, dopo la vittoria del turno scorso e il passaggio in coppa, sembravano aver ritrovato un po’ di trnauillità. Primo tempo senza reti tra le due squadre, con il Siena più propositivo nei primi minuti, mentre i biancorossoblù appaiono più pericolosi nella seconda parte di frazione. Prima occasione per il Siena al 3’, grande parata di Antonini sul tiro di. Un minuto più tardi Siena ancora pericoloso su un’azione costruita sulla destra, palla fuori ancora di. Poi al 6’ il tiro da fuori da Pescicani sugli sviluppi di un corner è preda per il portiere biancorossoblù. Al 12’ ancora i bianconeri in avanti, il tiro di Galligani viene deviato in angolo.