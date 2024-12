Femminicidio Giulia Cecchettin lo zio alla vigilia della sentenza | Per noi una croce eterna sulle spalle per Turetta il peso di essere un assassino

Leggi su Open.online

«Ricordatevi che domani non vincerà nessuno, unanon è il risultato di una partita di calcio. Noi porteremo una, lui ildiun.per sempre! La sua condanna saràFilippo». Così Andrea Camerotto, zio materno di, la 22enne di Vigonovo uccisa l’11 novembre 2023 dal suo ex fidanzato, scrive su Facebook. Domani, 3 dicembre, la Corte d’Assise di Venezia si pronuncerà sul giovane accusato di omicidio volontario, sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d’armi continuato.«Noi abbiamo persoper sempre. Filippo la sua vita serena»«Noi abbiamo perso fisicamenteper sempre e Filippo ha perduto la sua vita serena per sempre, portandoci tutti ad una vita di sopravvivenza», continua Camerotto nel suo post accompagnato da una fotonipote.