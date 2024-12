Ilfoglio.it - E' morto lo storico Giovanni Sabbatucci

, all'età di 80 anni, lo, docente universitario, tra i massimi esperti del fascismo. E' stato autore di numerosi manuali di storia per la scuola superiore e l'università, scritti in collaborazione con Vittorio Vidotto e Andrea Giardina, tutti pubblicati da Laterza. Nato nel 1944,si è laureato in Lettere all’Università di Roma nel 1968 con una tesi su Il problema dell’irredentismo e le origini del nazionalismo italiano (relatore Renzo De Felice, correlatore Rosario Romeo). Dal ’71 al ’74 ha svolto attività didattica e di ricerca nelle università di Salerno e Roma. Dal ‘74- 75 al ‘96-97 ha insegnato all’Università di Macerata, prima come professore incaricato, poi, dal 1980, come titolare di cattedra di prima fascia. Dal ‘97-98 ha insegnato Storia contemporanea alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma.