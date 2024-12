Ilrestodelcarlino.it - Droga per la movida nascosta nel frigorifero, maxi sequestro in centro. Arrestato un 28enne

Macerata, 2 dicembre 2024 – Nascondeva 13 chili dinelpusher italiano di 28 anni. Nell’ambito di un servizio antisvolto a Macerata, nella giornata di ieri, gli agenti della Sezione Antidella Squadra Mobile hannoil giovane maceratese, disoccupato, con precedenti per, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività d’indagine trae origine dal costante controllo dell’attività di spaccio di pusher nella zona delstorico. La Sezione Antiaveva avviato un’attività info-investigativa che ha consentito di risalire ed identificare un soggetto, dedito allo spaccio dinelle vie cittadine. In particolare, il ragazzo è stato intercettato ieri mattina dai poliziotti in borghese, dopo averlo tenuto d’occhio e rintracciato sotto casa in seguito a incessanti servizi di appostamenti e pedinamenti.