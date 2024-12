Doping Report LUMSA | il 90% degli atleti over 35 ritiene il doping inaccettabile

Leggi su Sportface.it

L’Universitàha presentato questa mattina i dati deldi ricerca del progetto “NO4 MASTER”, il quale, realizzato con il contributo del Ministero della Salute, ha come macro-obiettivo la valutazione del grado di conoscenza del fenomenoe delle attitudini verso l’uso di sostanze illegali in modo tale da informare e formare gli, i dirigenti e gli allenatori sulle pratiche dannose per gli sportivi adulti. Hanno partecipato all’indagine 3.000, tra professionisti e amatori, ai quali è stato somministrato un questionario di circa 30 domande con lo scopo di approfondire la conoscenza dele le reazioni nei confronti delle azioni illecite praticate da altri.Quello che è emerso è che il 90%intervistati nonaccettabile usare sostanze illegali in senso generale.