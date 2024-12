Thesocialpost.it - Caso Open, chiesto il rinvio a giudizio per Renzi

Leggi su Thesocialpost.it

I pm di Firenze, Luca Turco e Antonino Nastasi, hanno confermato la richiesta diper Matteoe altre dieci persone nell’ambito del processo legato alla fondazione. L’inchiesta coinvolge anche membri di spicco della cerchia ristretta dell’ex premier, il cosiddetto “giglio magico”: tra loro gli ex ministri Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l’avvocato Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai.Le accuse: finanziamento illecito e corruzioneSecondo l’accusa,non era una fondazione autonoma ma operava come un’articolazione giuridica della correnteana del Partito Democratico. Tra il 2012 e il 2018 avrebbe ricevuto finanziamenti per circa 3,5 milioni di euro “in violazione della normativa”, somme utilizzate in parte per sostenere direttamente l’attività politica dell’ex segretario.