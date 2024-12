Sport.quotidiano.net - Brescia da sogno. Virtus Bologna superata in volata

È Jason Burnell a far impazzire, e tremare, il PalaLeonessa. Tripla a 33 secondi dalla fine, la seconda personale, per il primo sorpasso, poi tre liberi presi da Clyburn di cui due realizzati per il nuovo +1. E poi? Croce e delizia: palla lanciata verso il tabellone per far scorrere il tempo, ma per pochi millimetri il pallone non sfiora il ferro. E allora gioco che si ferma, e un possesso in più per gli ospiti: ma non basta. E alloratrova la vittoria più prestigiosa della stagione davanti all’ex leader, e bandiera del club, Luca Vitali, che in settimana ha ufficializzato l’addio al basket giocato. È questo il verdetto contro la grande, con Burnell che chiude a 24 punti, massimo in stagione, e Ivanovic a 22. L’avvio è in equilibrio, con Rivers e Ivanovic a segno dalla distanza pere le risposte di Hackett e Clyburn per la Segafredo.