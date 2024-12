Lanazione.it - Attribuite le deleghe ai consiglieri provinciali: ecco quali sono

Pisa, 2 dicembre 2024 - È stato ufficialmente pubblicato il decreto che attribuisce leaidi maggioranza della Provincia di Pisa, eletti nell'ultima tornata che si è tenuta a settembre scorso. Il documento è stato siglato nei giorni scorsi dal presidente Massimiliano Angori. La Vicepresidente è Linda Vanni, prima cittadina di Montopoli Valdarno, alla qualestateledi Pianificazione dei servizi di trasporto pubblico in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato. A Cristina Bibolotti, Consigliera Comunale di Cascina, confermata la Delega di Gestione dell'Edilizia Scolastica. Ad Arianna Buti, la sindaca del Comune di Buti, la delega a Società partecipate; Politiche per la Formazione e Fondazioni per l’Istruzione Tecnica Superiore ITS.