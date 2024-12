Ilgiorno.it - Tunnel Boulevard a Milano, riqualificati i sottopassi ferroviari di via Pontano. E c’è un nuovo skatepark

Leggi su Ilgiorno.it

, 1 dicembre 2024 –spazio pubblico inclusivo, condiviso, libero, di grande valore estetico e artistico. È stato inaugurato oggi ‘’ opera di riqualificazione che ha coinvolto via, nell'area a nord di piazzale Loreto, e i suoi quattrolasciati per anni in una situazione di degrado. Non solo, è stato anche aperto ufficialmente ildi via Merano. Ideatrice del progetto di riqualificazione dei quattro, tra viale Monza e via Padova, è T12 Lab, capofila delle associazioni di quartiere del Municipio 2, che ha firmato un patto di collaborazione con il Comune die si è aggiudicata il bando che LifeGate, da oltre vent'anni punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile, e IGT, leader nel settore del gioco regolamentato e in Italia delle lotterie, hanno promosso per supportare gli enti del terzo settore impegnati nella creazione di progetti di spazio pubblico.