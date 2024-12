.com - Serie C / L’Ascoli sbanca Sassari 2-1, bianconeri fuori dalla crisi?

espugnano il difficilissimo terreno della Torres per 2-1 con una doppietta di Silipo. Ben 2 i penalty falliti, uno per parte. Seconda vittoria consecutiva e sesto risultato utile VALLESINA, 1 dicembre 2024 – per, il test di oggi con la Torres era fondamentale per verificare le reali condizioni della squadra di Di Carlo, all’indomani della prima vittoria dall’insediamento del nuovo tecnico.In una gara sin da subito difficile per, isono riusciti invece a portare a casa altri 3 punti preziosissimi per la classifica e, soprattutto, per il morale, che potrebbero dare davvero il via ad un nuovo campionato.Primi minuti da brivido per i, con un calcio di rigore concesso già al 5’ ai padroni di casa per un evidente fallo di mano in area ascolana.