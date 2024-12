Terzotemponapoli.com - Rrahmani ai microfoni di DAZN: “Dobbiamo stare attenti, il Napoli può chiudere il match”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Durante l’intervallo della sfida tra Torino e, il difensore azzurro Amirè intervenuto aidiper commentare il primo tempo della partita. Il giocatore ha espresso la sua opinione sulla prestazione della squadra, sottolineando alcuni aspetti da migliorare e dando indicazioni per la seconda metà della gara.Un inizio di partita cautelativoha ammesso che, nonostante ilsia riuscito a mantenere il controllo del gioco, la squadra ha concesso qualche occasione al Torino. “Abbiamo concesso qualcosa”, ha dichiarato il difensore, riferendosi alle opportunità create dagli avversari nella prima parte del. Secondo il centrale kosovaro, ilnon può permettersi di abbassare la guardia, poiché il Torino è una squadra con attaccanti molto pericolosi in grado di cambiare l’andamento della partita in qualsiasi momento.