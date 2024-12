Anticipazionitv.it - Lorenzo e Claudia sposi: perché la De Filippi non era presente

Leggi su Anticipazionitv.it

Riccardi eDionigi si sono sposati il 30 novembre 2024 a Nola, ma tra gli ospiti non figurava Maria De, la conduttrice di Uomini e Donne che anni fa permise ai due ragazzi di conoscersi nel contesto del trono classico. La sua assenza non è legata a motivi personali, ma a una decisione che Maria porta avanti da tempo per tutte le occasioni di questo tipo.Maria Dee le cerimonie: il motivo della sua assenzaMaria Deha più volte spiegato di non partecipare mai né ai matrimoni, né ai funerali, nemmeno di persone a lei particolarmente vicine. La conduttrice, durante un’intervista, ha rivelato il motivo di questa scelta, legato alla sua notorietà e al rispetto per chi vive quei momenti speciali o dolorosi. “Sono consapevole del fatto che se presenziassi a un matrimonio o a un funerale, l’attenzione generale rischierebbe di spostarsi su di me.