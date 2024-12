Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Mylin 2024 in DIRETTA: big final per Maurizio Bormolini, Messner duellerà per il terzo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.41 Erroraccio dello sloveno Tim Mastnak ed è primo podio in carriera per Gabriel! Esulta l’azzurro, che batte il 5 a tutto il team italiano al traguardo. Ora la bigtrae l’austriaco Benjamin Karl.8.37 Torna al successo Sabine Payer, a distanza di 10 mesi dall’ultimo trionfo in gigante. L’austriaca supera Tsubaki Miki mettendo a segno una prova pulita e decisa. Tocca ora allei maschili con azzurri presenti in small e big.8.35 Era dal 2019 che Ester Ledecka non usciva da una big, ma la ceca è fuori addirittura dal podio. Rushe folle di Julie Zogg, che beffa la rivale per soli 2 centesimi.I8.31 ALE’non sbaglia nulla e controlla il lauto vantaggio conquistato anche grazie ad una sbavatura dello sloveno Mastnak.