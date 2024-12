Anteprima24.it - FOTO/ Nunziante come alla PlayStation: tre parate consecutive, standing ovation del “Vigorito”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Sembrava la“. Così, un tifoso giallorosso sui social ha commentato le tredi fila di Alessandronei primi minuti di gara contro il Cerignola. Un mix di potenza, senso della posizione e sana follia considerando anche l’età del portiere foggiano e l’importanza della posta in palio in un match fondamentale nell’economia della stagione del Benevento. Sulla prima conclusione di Jallow da fuori area il classe 2007 si è disteso sulla sua sinistra respingendo un pallone tutt’altro che semplice e sbucato all’improvviso tra mille gambe. La p, poi, è rimasta lì risultando un cioccolatino solo da scartare per Paolucci che ha calciato all’interno dell’area piccola (!!!!) a botta sicura, maha avuto una reattività fuori dal comune parando anche questo tiro da distanza così ravvicinata.