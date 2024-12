Inter-news.it - Fiorentina-Inter, i convocati di Palladino: la decisione sui tre infortunati!

si disputerà stasera 1 dicembre alle ore 18. Il tecnico dei viola Raffaeleha diramato la lista deiper il match.LA GARA –è un match valido per la quattordicesima giornata della Serie A. I toscani si presentano alla sfida con 7 successi consecutivi e un secondo posto in classifica condiviso con tre squadre tra cui anche i nerazzurri. Il tecnico Raffaeleha comunicato iper il match, con l’attenzione che era relativa ad Albert Gudmundsson, Yacine Adli e Martinez Quarta. Tutti e tre sono recuperati per la sfida e saranno almeno in panchina., idi:Adli, Beltran, Biraghi, Bove, Cataldi, Colpani, Comuzzo, Dodo, De Gea, Gosens, Gudmundsson, Ikone, Kayode, Kean, Kouamé, Mandragora, Martinelli, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sottil, Terracciano.