"Farfalle" e i presunti abusi. Intercettazioni e attacco alle atlete: "Se le vai addosso diventi un orco. Aspetta, poi le bastoni"

Desio (Monza Brianza) “La giustizia ci è stata rubata fin dall’inizio. Parliamo di un sistema che ha ignorato centinaia di voci, dandoci delle imbroglione, quando bastava semplicemente prestare attenzione e ascoltare”. Parole di Anna Basta, una delle ginnaste che ha denunciato icomportamenti vessatoridella ritmica. Come lei la collega Nina Corradini, secondo cui è “responsabilità di tutti far sì che questo non accada più”. Le due exhanno denunciatopsicologici da parte della direttrice tecnica dell’Accademia internazionale di Desio, in Brianza, Emanuela Maccarani e della sua assistente Olga Tishina. Il 13 dicembre discuteranno davanti alla gip del Tribunale di Monza Angela Colella l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura per maltrattamenti e ora, proprio partendo d350 pagine delle indagini delle pm monzesi Cinzia Citterio e Manuela Massenz, hanno chiesto anche la revisione del processo sportivo, finito con l’ammonizione di Maccarani.