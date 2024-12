Lanazione.it - Donazione di sangue collettiva: "Contrade e fantini in prima fila"

di Laura Valdesi Colpa delle corse a Livorno se alcuninon hanno terminato l’anno contradaiolo 2024 con laalle Scotte, diventata ormai un rito. Stesso posto, il Centro emotrasfusionale, medesimi protagonisti. Capitani, barbareschi, dirigenti di Contrada e, appunto, gli ’assassini’ di Piazza. Fra i primissimi a presentarsi per la traburocratica Andrea Coghe detto Tempesta che viene messo nel lettino accanto al barbaresco della Torre Simone Galgani. E’ invece arrivato alle 11 Federico Guglielmi, in arte Tamurè, che all’ingresso si è fermato a scherzare con il mangino della Giraffa Federico Neri in attesa del turno. Curiosità e affetto da parte di molti operatori nei confronti di Velluto, il fantino che ha vinto l’ultima Carriera per la Lupa. "Da quando c’è l’iniziativa sono sempre venuto, a giugno mi trovarono un valore basso e non donai.