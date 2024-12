Lanazione.it - Dipendenza da droghe, l’allarme: “La soglia di età è scesa sotto i 15 anni”

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 1 dicembre 2024 – Uscirne è difficile, ma prendere coscienza, consapevolezza, cercando aiuto e cure forse lo è ancora di più. E lo attestano i dati forniti dal Serd. Le dipendenze sono una problematica ormai sempre più diffusa, anche in Maremma. Sono 980 gli accessi effettuati al Servizio Dipendenze (Serd) di Grosseto dal 1° gennaio 2024 ad oggi e si registrano 705 utenti in carico, non così tanti su circa 223.045 residenti nella provincia grossetana. A fare il punto della situazione analizzando i numeri, e spiegando le criticità odierne, è Fabio Falorni, direttore dell’unità operativa complessa farmacodipendenze della provincia di Grosseto e responsabile dell’unità funzionale Serd della zona Amiata Grossetana, Grosseto, e Colline Metallifere. Falorni, quale è, attualmente, l’attività del Serd? “In questo momento si evince che il servizio è in una fase pre-pandemica.