Cina: panda ammirati da visitatori globali nel Sichuan

Chengdu, 01 dic – (Xinhua) – “Nelle foto vedi soltanto, ma nella vita reale avverti”, ha detto l’ambasciatore di Kiribati in, David Ateti Teaabo, durante una recente visita alla Chengdu Research Base of GiantBreeding, nella provincia cinese sud-occidentale del. Il diplomatico e’ stato tra i numerosistranieri che hanno percorso lunghe distanze per dare un’occhiata aigiganti li’ presenti. Fondata nel 1987, la base di ricerca ospita attualmente 244giganti. Agenzia Xinhua