Cheryl Hines, la moglie di Robert F. Kennedy Jr. gira un video per i social. E alle sue spalle spunta il marito (nudo) sotto la doccia - Il video

Leggi su Open.online

Sta facendo il giro deiilpubblicato su Instagram dall’attrice, star della sitcom Curb Your Enthusiasm ediF.Jr, prossimo ministro della Salute degli Stati Unitila nuova amministrazione di Donald Trump. Mentresi riprende nel bagno di casa per pubblicizzare alcuni prodotti di bellezza, il nipote di JFK si fa una, apparentemente senza accorgersi della presenza della. «Non puoi fare la, sto facendo un! No, no, no, sto facendo un. devi darmi un secondo, tesoro.», prova a fargli notare. Prima di interrompere il filmato, annuncia anche lo sconto del 60% sulla linea Maha, Make America Healthy Again, lo slogan scelto dal70enne per guidare la sua azione politica come prossimo segretario alla Salute.