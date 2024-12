Metropolitanmagazine.it - Carlo Cracco, chi è la moglie Rosa Fanti: “Con la mia ex fu doloroso, con lei sono rinato”

Lo chefha costantemente preservato la sua sfera privata al di fuori delle telecamere, mentre laha occasionalmente condiviso momenti del loro quotidiano insieme ai figli. Questi momenti felici hanno affascinato i fan della coppia, i quali dimostrano il loro sostegno ogni giorno attraverso messaggi, like e commenti lasciati sotto i post pubblicati dae anche oltre.Come è ben noto,ha incontrato la sua attuale, molto tempo dopo la fine del suo primo matrimonio, di cui ha parlato solo raramente e in poche occasioni. Questo periodo è stato indubbiamente difficile per lo chef, e fino ad oggi si sa poco sulla sua ex-, se non che dalla loro unionenate le due splendide figlie, Sveva e Irene. Tuttavia, di recente, lo stessoha deciso di svelare alcuni dettagli del suo primo matrimonio, aprendosi come mai prima d’ora durante un’intervista concessa al magazine Vanity Fair già qualche anno fa, nel 2013.