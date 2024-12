Ilrestodelcarlino.it - Aspettando la neve, a Monte Piselli via libera per la stagione sciistica

Ascoli Piceno, 1 dicembre 2024 – Alla fine si scierà anche quest’anno a. Lanon dovrebbe mancare, stando alle previsioni meteo, e in ogni caso gli impianti di risalita riprenderanno a funzionare. Dopo settimane di silenzi e di incertezze, di indiscrezioni e supposizioni, è arrivata l’approvazione da parte del CdA del Consorzio Turistico Monti Gemelli della variazione di bilancio per il finanziamento di 40.000 euro per i prossimi due anni per la manutenzione della stazionee il nuovo collaudo. Questo permetterà di ottenere una deroga al termine della ‘vita tecnica’ dell’impianto di risalita da parte dell’Ansfisa, ovvero l’Agenzia nazionale per la sicurezza di ferrovie e infrastrutture stradali e autostradali, che nelle scorse settimane aveva effettuato un sopralluogo sulle piste e sulla seggiovia, indicando i lavori necessari per avere la deroga.