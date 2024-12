Dilei.it - Anticipazioni Domenica In del 1° dicembre, torna Alberto Matano

Non è festa senzaIn. E così, Mara Venier non delude le aspettative econ una nuova puntata del suo contenitore pomeridiano ricco di ospiti e di interviste esclusive. Come quella ad, che si racconta per la prima volta nel salotto della conduttrice veneta in una veste inedita. L’occasione è quella della presentazione del suo romanzo Vitamia, di cui aveva già parlato nell’ultima puntata di Ballando con le stelle in cui è stato anche ballerino per una notte. E ancora Andrea Bocelli e Franco Ricciardi, vecchia conoscenza dello show.In, ledel 1°Attesissimo, amato dalla conduttrice e dal pubblico,si sposta dall’altra parte della barricata per parlare di se stesso e dei contenuti del suo ultimo libro, Vitamia, che ha dichiarato di aver tenuto nel cassetto per moltissimi anni.