Aggredito dal branco perché difendeva l’amico il pestaggio e la prognosi di 4 mesi La madre | Mio figlio ridotto a un mostro ma non voglio vendetta

Non ha nascosto il suo orgoglio Alessandra Mauriello, per il coraggio dimostrato da suointervenuto a proteggere un amicoda un gruppo di giovani. Ma neanche la paura,poi ilha preso di mira lui con una violenza inaudita, colpendoli con calci e pugni anche una volta finito a terra. Il 18enne non ha detto nulla ma la mattina dopo non ha potuto nascondere il. «Miolo avevanoa un. Noi lo abbiamo scoperto il giorno dopo quanto accaduto. Quella sera quando è tornato a casa si è chiuso in camera. La mattina dopo doveva andare a scuola ma non voleva uscire dalla stanza. Ho aperto la porta e ho capito, aveva il viso completamente tumefatto, un occhio gonfio. Era irriconoscibile», ha raccontato ai quotidiani la donna, «purtroppo noi non stiamo bene, per la sua storia clinica, per quello che lo aspetta ancora per parecchi, per il suo reinserimento psicologico».