Oasport.it - Speed skating, Coppa del Mondo giovanile: due vittorie e quattro podi per l’Italia a Tomaszow Mazowiecki

Leggi su Oasport.it

Si apre all’Arena Lodowa di, in Polonia, la giornata d’apertura della prima tappa delladel2024-2025 di, riservata alle categorie neo-senior (per i nati dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2005) e junior (per i nati dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2009).Nei 1000 metri femminili neo-senior arriva la doppietta azzurra, con Giorgia Aiello (Cardano) vittoriosa con il tempo di 1’21”57, davanti alla connazionale Maybritt Vigl (Ritten Sport), alla piazza d’onore con il crono di 1’22”05, a 0?48 dalla compagna di squadra.Nel team pursuit maschile neo-senior trionfa, grazie al terzetto composto da Manuel Ghiotto (Noale Ice), Manuel De Carli (C.P.Pinè) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine), vittoriosi davanti alle formazioni di Norvegia, seconda, e Germania, terza.