Seconda Categoria La Cingolana SF polverizza la capolista Sarnano | 3-0 allo Spivach

In 40 minuti la banda di Giovagnetti e Morici va sul 3-0 grazie a Santamarianova, Pietrani e Marchegiani: vetta di nuovo a -1CINGOLI, 30 novembre 2024 – LaSF demolisce ilin quasi 40 minuti e si riporta a un punto dalla vetta del girone F di. La squadra di Giovagnetti con il vice Morici in panchina, infatti, ha vinto 3-0 nel big match della 13^ giornata, ridimensionando e non di poco le ambizioni della. Hanno segnato Santamarianova (migliore in campo per i padroni di casa), Pietrani su rigore e Marchegiani, tornando a -1 dalla vetta della classifica.Primo tempo I locali partono subito con l’acceleratore pigiato e nel giro di 10 minuti segnano due gol, arrotondando dopo la mezz’ora. 40 secondi dopo il fischio d’inizio, Gueye recupera palla sul vertice dell’area sulla destra e crossa in mezzo verso Santamarinova che controlla e calcia, segnando l’1-0 dellaSF.