Scacchi: uno sport per la mente che appassiona sempre più italiani

Torino, 30 novembre 2024 – E’ unoper la, praticato dapiù, e trainato soprattutto dai giovani, contrariaa quello che si penserebbe. Tornato ad essere giocato molto anche online, soprattutto durante la triste esperienza del Covid-19, il mondo deglivive in questi giorni la fase finale del campionato nazionale, con i migliori atleti che si stanno sfidando a Torino, presso gli Archivi di Stato, per assegnare il titolo assoluto, femminile e under 20 del 2024, il 7 dicembre. Ma da cosa nasce questo rinnovato interesse per gli? I numeri della Federazione Il 2024 è stato un anno record, con la Federazionestica che ha superato i 23.500 tesserati, di cui oltre 13mila junior, e circa 7.300 agonisti. L’80% degli iscritti è uomo, ma cresce comunque l’interesse anche del mondo femminile, per unodi cui si parla spesso quando si valutano nuovi inserimenti nelle competizioni olimpiche.