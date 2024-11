Ilrestodelcarlino.it - Premio Campigna, a Santa Sofia reading di Piumini sulla pittura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per gli eventi collaterali dell’edizione 2024 del ‘Festival delle arti’ oggi alle 16, alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni di, lo scrittore e autore Roberto(foto) proporrà untratto dal suo libro ‘Gli sguardi. Sette racconti. In tali racconti,si avventura in atmosfere del passato, tra Prato e Loreto, Costantinopoli e un indefinito ducato di Francia, la Parigi bohémien e la Vienna di fine Ottocento. Osserva l’inquieto Filippo Lippi, entra nel laboratorio di Piero della Francesca e accompagna nel suo viaggio in Oriente il veneziano Gentile Bellini. In queste storie è laa tessere silenziosamente una trama di sguardi, in cui non si riesce più a distinguere tra amore per l’arte e arte dell’amore.ha fatto l’insegnante, il pedagogista, il conduttore di gruppi espressivi, l’attore, l’autore televisivo e altro ancora.