Porcari non dimentica Emi Stefani. A lui intitolato un viale principale

Pronto a partire il cantiere per la riqualificazione diMarconi a, un’opera pubblica che trasformerà l’ingresso alla piazzadel paese in un’icona contemporanea di sostenibilità grazie alla visione dell’architetto belga Michel Boucquillon e alla generosità della famiglia del cofondatore di Sofidel Emi, scomparso nel 2022. La realizzazione del progetto, voluto dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro cittadino, sarà infatti sostenuta da una cospicua donazione in memoria di Emi, Cavaliere del lavoro al quale il consiglio comunale diaveva conferito, nel 2010, le Chiavi d’oro della città riconoscendone il contributo allo sviluppo economico e sociale del paese. La famiglia, composta dalla vedova Primetta e dai figli Edilio e Paola, ha deciso di onorare il nome di Emiattraverso un gesto che restituisce al’amore che lui stesso gli ha dedicato.