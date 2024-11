Ilfattoquotidiano.it - Pd, Alessandra Moretti derubata in casa mentre stava tornando dall’Europarlamento: “Non conosciamo la nazionalità dei ladri”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stata vittima di un furto asua,da Bruxelles. È quello che è successo all’eurodeputata veneta dem. “Ieri sera ho avuto una brutta sorpresa” , ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook. “Entrando aho scoperto che deisi erano introdotti mettendo a soqquadro ogni cosa. All’inizio pensavo fossero addirittura ancora presenti nel mio appartamento. Ho chiamato aiuto al 112 e, dopo pochi minuti, la polizia di stato di Vicenza, si è precipitata a offrirmi soccorso. Hanno perlustrato interni dellaed esterni del giardino e mi sono rimasti accanto per calmare il mio spavento”.L’europarlamentare condivide lo scatto di una finestra rotta. “Voglio subito anticipare, rispetto a chi tende sempre a strumentalizzare questi fatti, che non sappiamo ladi queste bande che nel giro di pochi giorni hanno commesso svariati furti e infrazioni.