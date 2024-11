Calciomercato.it - Napoli, pazza idea per il dopo Kvaratskhelia: colpo ‘alla Osimhen’

Leggi su Calciomercato.it

Gli azzurri riflettono sull’eventuale addio di, come erede del georgiano un attaccante che ha già fatto grandi cose in Serie ADa due mesi in testa alla classifica, ilvuole fare di tutto per restarci e domani, in casa del Torino, vivrà un’altra tappa fondamentale del proprio campionato. Azzurri a caccia di altri tre punti per respingere gli assalti della concorrenza. Alla ricerca, magari, non solo dei risultati ma anche di prestazioni più brillanti a livello offensivo. Ed è impossibile non chiamare in causa i giocatori più importanti della rosa, come Khvicha, che sta vivendo un momento particolare.per il– Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Il georgiano non riesce in questa fase a essere devastante come spesso gli capitava agli inizi, ma ha comunque saputo incidere in questo avvio di stagione.