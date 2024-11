Dilei.it - Mary di Danimarca, tensioni in famiglia. Cambiano i piani per Natale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, laReale danese si prepara a trascorrere undiverso dal solito.die suo marito, Re Federico, hanno rivelato che quest’anno le Feste saranno celebrate al Castello di Marselisborg ad Aarhus, in compagnia di Sua Maestà la Regina Margrethe. Il Principe Joachim e sua moglie, la Principessa Marie, non ci saranno. Una notizia che non fa che alimentare le speculazioni su una frattura ormai evidente tra i due rami della Royal Family.Iper ilal Castello di MarselisborgLa dichiarazione condivisa dallaReale danese ha fornito dettagli su come saranno organizzate le celebrazioni natalizie. I Sovrani saranno accompagnati dai loro quattro figli: il Principe Christian, la Principessa Isabella, il Principe Vincent e la Principessa Josephine.