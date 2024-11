Glieroidelcalcio.com - Lunedì 2 dicembre l’asta “Sport Memorabilia” di Bolaffi: ai nostri microfoni Matteo Armandi

GLIEROIDELCALCIO.COM (Federico Baranello) – Il momento è arrivato . ci siamo finalmente!!! Un’attesa durata un anno .diavrà inizio (dalle ore 10.30 (lotti 1-215) e dalle ore 14.30 (lotti 216-545).Abbiamo raggiunto come consuetudine, Responsabile del dipartimento “” di, con il quale abbiamo fatto il focus sule i suoi splendidi “pezzi”.è ormai un classico appuntamento pre-natalizio dove i collezionisti avranno la possibilità di farsi un regalo . come è composta l’edizione di quest’anno?“è composta da 545 lotti per una base d’asta di poco più di 200.000 euro. Si apre con Altrifra i quali Automobilismo (interessante il Casco replica di Schumacher – lotto 14 e la scarpa di Schumacher autografata – lotto 15), il Basket con la firma autografa di Michael Jordan (lotto 17) e Kobe Briant (lotto 19), il Ciclismo con alcuni oggetti appartenuti a Fausto Coppi (lotti 39, 40, 51).