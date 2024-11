Ilgiorno.it - "Doveroso un passo indietro in questi casi"

"Se l’amministratore ha a cuore il bene dell’ente che rappresenta, deve fare un". Luigi Cella che per 10 anni, dal 2009 al 2019 è stato sindaco di Lardirago, uno dei comuni sfiorati dall’indagine Clean, e oggi un normale cittadino prova a puntualizzare quanto sta accadendo nei municipi. "Sono un garantista – dice – non intendo colpevolizzare chi viene coinvolto a vario titolo nelle inchieste, la magistratura lo accerterà, ma ritengo opportuno che queste persone si facciano da parte in attesa di chiarire la loro posizione". Nei due filoni dell’inchiesta Clean risultano indagati il sindaco di San Genesio Enrico Tessera e anche l’ex primo cittadino Cristiano Migliavacca che oggi indossa la fascia tricolore a Lardirago e deve rispondere rispondere di abuso edilizio per fatti avvenuti quando era a San Genesio.