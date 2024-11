Metropolitanmagazine.it - Douglas sbarca a Pompei: sarà il 370esimo store del MaxiMall e ospiterà tantissimi brand emergenti

300 metri quadrati di negozio per due piani. Spazi personalizzati domineranno la scena: una beauty room per la presentazione dei prodotti o lanci di marca, un make-up hub con quattro postazioni. Non mancheranno servizi come nail bar, Brow Bar, Make-up festivity, Wedding Beauty Program e make-up school con i principalimake-up. Tutto questo è il nuovissimodi, che diventa ufficialmente ilnegozio del, il centro commerciale della zona.da spazio ai nuovicon 300 mq diQuesta nuova apertura non è solo l’ennesimo negozio, ma lo rende unoquasi unico nel suo genere. A commentare la notizia è Fabio Pampani, il CEO South Europe del Gruppo. “L’apertura dirappresenta una delle più significative dell’anno in corso per noi e si inserisce nel nostro programma di espansione e di affermazione capillare sulla Penisola”, afferma.