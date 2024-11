Ilrestodelcarlino.it - Degrado in via Travaglini. Allontanati due nomadi. Sequestrato un camper

Per l’ennesima volta sono dovuti intervenire nel parcheggio dell’area commerciale di via, utilizzata come area campeggio da alcuni. Questa volta, però, anche alla luce delle sanzioni elevate in precedenza, gli agenti della Polizia locale di Ravenna hanno proceduto con il sequestro di un, che sarà poi confiscato, e con l’allontanamento di due adulti dall’area per 48 ore, oltre a elevare sanzioni per 342 euro. L’operazione dei vigili urbani, scattata ieri mattina poco dopo le 10, si è protratta per alcune ore durante le quali sono stati ascoltati ie alcuni degli operatori commerciali che più volte si sono lamentati per l’utilizzo improprio dell’area da parte di almeno due famiglie di(quelle trovate ieri) ma anche da altre fino anche a una ventina di persone presenti.