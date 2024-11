Rompipallone.it - Conte perde un azzurro a gennaio: ‘colpa’ di Spalletti

Antonioprova a guidare il Napoli in testa alla classifica, ma puòre un calciatore a: c’entrano le frasi diQuando si parla di Antonioe di Luciano, si parla di due allenatori molto diversi tra loro, ma ugualmente in grado di far rendere le rispettive squadre e di farle giungere a grandi traguardi. Per due volte, il tecnico pugliese ha raccolto l’eredità del toscano. Prima all’Inter, completando il processo di crescita dei nerazzurri e portandoli a vincere lo scudetto. Poi al Napoli, che sta provando invece a riportare sul tetto d’Italia, dopo i fasti vissuti con l’allenatore di Certaldo.E’ un Napoli che con l’ex Ct della Nazionale gioca in maniera assai diversa rispetto a quanto faceva con il Ct attuale. Per ora, con i risultati dalla sua parte.