Lanazione.it - Arriva la Ztl Bus Turistici. A Montepulciano mobilità e arrivi più sostenibili

Con l’obiettivo di regolamentare il transito e la sosta dei bus, tutelare il centro storico e migliorare l’accoglienza e la vivibilità,lancia la Ztl per i bus. Una novità significativa (la misura è stata approvata dalla Giunta) per un luogo dove il boom turistico ha portato, oltre a tanti visitatori, a pensare a soluzioni per gestire gli importanti flussi di arrivo. Il servizio partirà l’11 gennaio, da quel momento i busche sosteranno nel capoluogo comunale dovranno pagare una tariffa, rispettare dei percorsi, delle aree dedicate per la salita e la discesa dei passeggeri e lo stazionamento dei mezzi. Il disciplinare del servizio check point prevede,ndo da nord, due aree di fermata per i passeggeri: la prima in via I° maggio nei pressi delle Cantine Medicee e la seconda in via dell’Oriolo, zona Porta delle Farine.