X Factor 2024: La semifinale rivela i finalisti, emozioni e grandi esibizioni

Facebook WhatsAppTwitter Il talent show Xha vissuto una serata indimenticabile nellaandata in onda il 28 novembre su Sky Uno. Con la conduzione di Giorgia e un panel di giudici composto da Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli, i concorrenti si sono esibiti in un clima di grande attesa e competizione. La prossima tappa di questo viaggio musicale si svolgerà a Napoli, precisamente in Piazza del Plebiscito, dove isfideranno il pubblico e i giurati in diretta televisiva.Chi sono iLaha definito i quattro talenti che si contenderanno la vittoria finale il 5 dicembre. Questi concorrenti, scelti per la loro versatilità e carisma, saliranno sul palco a Napoli con l’intento di conquistare il favore del pubblico. Idi quest’edizione sono:Les Votives: Un gruppo rock formato da Angelo Maria Randazzo, Riccardo Lardinelli e Tommaso Venturi, tutti parte del team di Achille Lauro.