Teatro | Ciro Ceruti in La tempesta perfetta all’Eduardo De filippo di Arzano

Il commediografo, autore, regista e attoretorna incon il nuovo spettacolo «La», uno spettacolo scritto e diretto dallo stessoe interpretato da un cast composto da Paco De Rosa , Giovanni Allocca, Laura Borrelli e Floriana De Martino. A completare la compagnia ci sono Serena Caputo, Luca, Liliana Di Maglie e Gioia Miale. Tra risate, colpi di scena e riflessioni sulla vita quotidiana, l’amicizia e l’amore, la commedia, sottolinea una nota, «che ha già registrato il tutto esaurito (fuori abbonamento) dal suo annuncio,” sarà in scena nelEduardo Dedi( Napoli ) oggi, 29 e sabato 30 novembre (alle 20.45) e con doppio spettacolo domenica primo dicembre (ore 18.30 e 21.45)è attualmente impegnato in numerose opere teatrali in giro per l’Italia per una stagione 2024-2025, si aggiunge, «ricca di imperdibili appuntamenti mentre continua a divertire anche il pubblico dei social con le seguitissime sit-com tra cui SNAP che a breve tornerà in tv».