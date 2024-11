Lapresse.it - Siria, ribelli antigovernativi entrano a Aleppo

Leggi su Lapresse.it

Gli insortini sono entrati ad, la seconda città più grande del Paese mediorientale, e si sono scontrati con le forze governative. L’Osservatoriono per i diritti umani ha dichiarato che ihanno fatto esplodere due autobombe alla periferia occidentale della città. Gli insorti si stavano avvicinando alla città da giorni e avevano conquistato diverse città e villaggi lungo il percorso. Un comandante ha diffuso un messaggio registrato pubblicato sui social media in cui invita i residenti della città a collaborare con le forze in avanzata. Le forze armate, per contro, hanno dichiarato di essersi scontrate con gli insorti nelle campagne intorno ade Idlib, distruggendo diversi loro droni e armi pesanti. Hanno aggiunto di aver respinto l’attacco, accusando gli insorti di diffondere false informazioni sui loro progressi.