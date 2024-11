Quotidiano.net - Sciopero 29 novembre 2024, Landini: “Rivoltare il Paese come un guanto”. Migliaia in piazza

Roma, 29– È in corso logenerale del 29proclamato per 8 ore da Cgil e Uil per protestare contro l’ultima manovra del governo Meloni. I sindacati parlano di “adesione altissima”. Unoche ha fatto parlare soprattutto per la precettazione sui trasporti, dove il ministro Salvini ha imposto la riduzione della mobilitazione a 4 ore. “Vogliamoilun. Hanno provato a mettere in discussione il diritto allo, c’è un tentativo serio di svolta autoritaria”, dice il segretario della Cgil Mauriziodurante il corteo di Bologna. La mobilitazione Cgil e Uil hanno indetto loper chiedere di cambiare la manovra di bilancio, aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione, servizi pubblici e investire nelle politiche industriali.