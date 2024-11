Romalavoratore contaminato da plutonio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.41 Un lavoratore del centro di ricerca della Casaccia alle porte di Roma è statocon. Lo ha resto noto l'Ispettorato per la sicurezza nucleare (Isin), precisando che sta "seguendo con la massima attenzione il caso di contaminazione registratosi presso l'impiantodella Casaccia" e l'impianto è stato ispezionato. Secondo l'Isin la vicenda "sembra al momento non prefigurare conseguenze severe", ma resta "l'esigenza di accertare quanto accaduto e come si sia potuta verificare la contaminazione".