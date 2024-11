Movieplayer.it - Oceania 2: la Disney punta ancora sul 3D e la cosa non deve stupirci affatto

Leggi su Movieplayer.it

Il sequel è in ben 4000 sale in nordamerica di cui più di 2000 in 3D: una scelta che s'inserisce nella storica ossessioneper la spazialità. Vi ricordate quando, per "colpa" soprattutto di James Cameron e del suo Avatar, tutta Hollywood è salita per qualche anno sul carrozzone del 3D? Per diverso tempo, i multisala di ogni dove, compresi quelli premium large format, proponevano in maniera molto decisa, e con doveroso sovrapprezzo, i lungometraggi che da La La Land arrivavano in quel formato. Un periodo "folle" che ha avuto ripercussioni anche sul mercato home video. Alcuni film, come il già citato Avatar, nascevano con la visione stereoscopica in mente e la messa in scena era strutturata di conseguenza. Non si trattava di un semplice orpello per .