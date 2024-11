Noir in Festival | la 34 edizione parte con una sorpresa il 1 dicembre

Leggi su Cinefilos.it

in: la 34°con unail 1°La 34madelin, che alza il sipario lunedì 2a Casa Manzoni nel segno di Giorgio Scerbanenco, si regala un’anteprima all’incrocio dei linguaggi già domenica 1 alle 17.30 in Galleria alla Libreria Rizzoli. Ne è protagonista il giornalista, scrittore, anchorman Maurizio Mannoni che svela i dietro le quinte “con delitto” del mondo della tv in dialogo con una voce celebre di Rai Radio 1, il critico John Vignola. Il romanzo, dalla narrazione quasi cinematografica, è Quella notte a Saxa Rubra (La nave di Teseo) e promette sorprese fino all’ultima pagina.è del resto la parola che meglio descrive quest’deldel brivido diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, in programma a Milano fino al 7tra il Cinema Arlecchino – Cineteca Milano, l’Università IUM, la Casa Manzoni e la Libreria Rizzoli Galleria; fino al Teatro Franco Parenti che ospiterà il 5la vincitrice del Premio Raymond Chandler, la più grande scrittrice americana vivente, Joyce Carol Oates, in una serata presentata da Antonio Monda in collaborazione con La Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.