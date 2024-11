.com - Mondo Marcio pubblica il nuovo singolo Kerosene feat Tokyo

è ildiin collaborazione con, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da oggiè ildiin collaborazione con, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 29 novembre per Columbia Records/ Sony Music Italia., prodotto da Steve Tarta, fotografa una storia tormentata in bilico tra passione e abbandono, un amore vissuto tra le strade e le luci della città.Nel brano la penna di, pilastro della scena urban italiana e tra i primi artisti ad avere portato la rap culture ad un pubblico mainstream, capace ancora una volta di creare immagini autentiche e d’impatto, è impreziosita dall’interpretazione tagliente di, giovanissima rapper classe 2005 che ha appena debuttato nella scena italiana, facendosi riconoscere per il suo stile crudo e diretto.